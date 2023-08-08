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АНАЛІТИКА

Цифровізація будівництва: в Україні запустили е-кабінет виробника будівельної продукції

14:33 08.08.2023 |

Економіка

Цифровізація будівництва: в Україні запустили е-кабінет виробника будівельної продукції

 

У Єдиній державній електронній системі будівництва (ЄДЕССБ) з'явився електронний кабінет виробника будівельної продукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що тепер виробники можуть самостійно декларувати вид будівельної продукції (вікна, двері, арматура тощо) та її характеристики (розміри, форма, конфігурація тощо). Цим декларуванням виробники підтверджують відповідність продукції вимогам законодавства.

Перевірку задекларованих показників та характеристик будівельної продукції здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування України.

Як додали у міністерстві, експлуатаційні характеристики будівельної продукції та вимоги щодо їх підтвердження визначені у національних стандартах, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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