Держкомпанії відіграватимуть ключову роль у відновленні економіки України після завершення війни – заступник міністра економіки

Роль державних компаній під час війни суттєво зросла, і вона залишатиметься ключовою і в післявоєнному відновленні, заявив заступник міністра економіки Олексій Соболєв на круглому столі "Роль державних підприємств у повоєнному відновленні", що відбувся днями за підтримки проєкту USAID "Діяльність у рамках підтримки реформи державних підприємств в Україні" (SOERA).

"Під час дискусії учасники неодноразово наголошували на тому, що роль українських державних підприємств значно зросла в період повномасштабного російського вторгнення, а також на їхньому значному внеску в процес післявоєнного відновлення. Водночас також наголошувалося на необхідності створити умови для залучення до відновлення приватного сектору", - ідеться в пресрелізі за підсумками обговорення.

Старший спеціаліст з управління проєктами USAID Ukraine Андрій Нестеренко зазначив, що Україна налічує понад 3 200 державних і понад 14 000 муніципальних підприємств. На його думку, після завершення війни та початку відновлення економіки, державні компанії будуть першими, хто зробить свій внесок у відновлення, і за ними обов'язково піде приватний бізнес.

Соболєв повідомив, що Міністерство економіки розробило перелік підприємств, які мають залишатися в державній власності, однак частина з них може бути частково приватизована.

"Деякі підприємства відіграли важливу роль під час війни та відіграватимуть ключову роль у відновленні економіки України після її завершення, тому уряд розглядає лише часткову їхню приватизацію, зокрема через IPO, з метою залучення інвестицій", - цитуються слова заступника міністра у пресрелізі.

Він також заявив про підготовку урядом чотирирічного плану на 2024-2027 роки, який буде передано Європейській комісії для розробки програми масштабної допомоги Україні. План містить розділ, присвячений державним активам і питанням корпоративного управління та приватизації, уточнив заступник міністра.

Відповідальний менеджер по Україні Секретаріату глобальних відносин ОЕСР Габріела Міранда заявила про підтримку України з боку ОЕСР в її зусиллях з відновлення після війни, формалізовану в чотирирічній програмі підтримки реформ і відновлення в рамках угоди про партнерство, яку Україна уклала з ОЕСР 7 червня 2023 року. За словами Міранди, в її рамках ОЕСР працюватиме з урядом над продовженням реформи державних підприємств, приватизацією, розвитком фінансових ринків і боротьбою з корупцією.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм спрогнозував, що в період відновлення обсяги державних закупівель значно зростуть, але потрібно змінити сприйняття держави як ризикованого замовника, щоб приватні компанії не боялися брати участь у тендерах.

Гендиректор державної "Укрпошти" Ігор Смілянський, який також узяв участь у круглому столі, розповів, як компанія активно працює над цифровізацією та розвитком логістики, щоб зробити свої послуги доступними та ефективними для всіх населених пунктів, зокрема тих, що постраждали від російської агресії. Він знову наголосив на важливості отримання "Укрпоштою" права на надання банківських послуг, оскільки для майже третини українців вони зараз недоступні.

Також Смілянський вказав на необхідність адаптації процедур з боку міжнародних партнерів, щоб прискорити надання терміново необхідної допомоги Україні.

На завершення круглого столу заступник директора проєкту "Діяльність з реформування державних підприємств в Україні" (SOERA) Джон Токоліш (John Tokolish) запропонував допомогу програми в різних сферах діяльності державних і комунальних підприємств, а також пообіцяв продовження підтримки реформ проєктом SOERA.

Уточнюється, що в заході взяло участь близько 100 експертів і фахівців із різних сфер діяльності, переважно керівників С-рівня (гендиректори, власники, керівники апарату), представників міжнародних організацій (ОЕСР, ЄБРР, МФК, МВФ), міжнародних партнерів (Делегація ЄС та Європейська комісія), членів наглядових рад держпідприємств, а також партнерів із приватних компаній.