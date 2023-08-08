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В Україні розпочали верифікацію міжнародних автобусних перевезень. Уже закрито 280 маршрутів
11:52 08.08.2023 |
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочало реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень. Першим кроком стало упорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Так, за рішенням профільної Комісії було закрито 280 міжнародних автомобільних маршрутів, з яких:
* маршрути без відповідних дозволів з боку Польщі - 118;
* маршрути, що ведуть до РФ - 140;
* маршрути до Польщі, заяви щодо закриття яких подали перевізники - 22.
"Зараз Міністерство розпочинає масштабні зміни у сфері міжнародних автобусних перевезень. Перший крок - це верифікація всіх міжнародних маршрутів, щоб мати актуальний перелік. Це дозволить нам бачити реальну ситуацію із перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу єЧерга для перетину кордону автобусами", - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
За його словами, верифікація всіх маршрутів також сприятиме розширенню ринку. "Адже через наявність певного маршруту лише на папері, інший перевізник не може відкрити маршрут та надавати відповідні послуги", - пояснив заступник міністра.
За словами Деркача, після верифікації маршрутів до Польщі, така ж робота буде відбуватись із маршрутами, що ведуть до інших країн.
Окрема увагу приділять маршрутам, які пролягають через тимчасово окуповані території, але які не можуть виконуватись повноцінно чи взагалі не функціонують. У такому випадку, перевізник має звернутись до міністерства із заявою щодо скасування чи внесення змін до маршруту.
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