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На соцвиплати у липні було спрямовано понад 35 мільярдів, – Мінфін
11:47 08.08.2023 |
У січні-липні 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 265,6 млрд грн, зокрема у липні - 35,2 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зокрема, ці кошти було спрямовано:
* 158,6 млрд грн, із них у липні 22,7 млрд грн - на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
* 60,8 млрд грн, із них у липні 8,7 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
* 30,7 млрд грн, із них у липні 1,5 млрд грн - на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;
* 14,2 млрд грн, із них у липні 2 млрд грн - на соціальний захист дітей та сім'ї;
* 1,3 млрд грн, із них у липні 0,3 млрд грн - на соціальний захист осіб з інвалідністю.
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