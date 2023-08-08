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АНАЛІТИКА

Реєстрації електромобілів в Україні в липні зросли на 11,5% до червня - «Укравтопром»

10:46 08.08.2023 |

Економіка

 

Первинні реєстрації електромобілів в Україні в липні 2023 року зросли майже на 11,5% порівняно з червнем поточного року та вдвічі до липня минулого року - до 3464 од., зокрема 586 нових і 2878 уживаних, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Левову частку реєстрацій, як і раніше, займають легкові авто - 3389 од. (зокрема 581 нове і 2808 уживаних), комерційних зареєстровано 75 од. (зокрема п'ять нових).

До п'ятірки нових електромобілів на ринку в липні увійшли Volkswagen ID.4 - 214 од.; Volkswagen ID.6 - 44 од.; FAW Toyota BZ4X - 38 од.; Honda E - 36 од. і Dongfeng/Honda M-NV - 32 од.

П'ятірку лідерів серед уживаних авто сформували Nissan Leaf - 535 од.; Volkswagen e-Golf - 394 од.; Tesla Model 3 - 289 од.; Tesla Model Y - 190 од. і Renault Zoe - 155 од.

За даними асоціації, загалом у січні-липні поточного року першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, що майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше український ринок легкових електрокарів (нових і уживаних) проаналізувала і Федерація автопрому (ФАУ) на підставі даних МВС (первинних реєстрацій і реєстрацій ввезених з-за кордону за посвідченням митниці або вантажної митної декларації (ВМД).

Згідно з цими даними, у липні зареєстровано 3260 легкових електрокарів, що стало новим рекордом реєстрацій на місяць, перевищивши показник червня-2023 на 3,3%, а липня-2022 - удвічі.

Загалом за січень-липень реєстрації таких авто зросли у 2,8 раза до аналогічного періоду 2022 року - до 15,932 тис. од., перевищивши показник за весь минулий рік.

При цьому частка нових авто зросла до 21,4% порівняно з 16,6% у січні-липні минулого року.

П'ятірку лідерів у сегменті легкових електрокарів за підсумками семи місяців сформували Volkswagen - 24,5% ринку (+1 позиція порівняно із сімома місяцями 2022 року), Tesla - 18,3% (+1 позиція), Nissan - 16,3% (-2), Honda - 7,7% (+2) і Renault - 5,1% (-1).

При цьому реєстрації Volkswagen зросли майже вчетверо, Tesla - у 3,3 раза, Nissan - у 2,3 раза, Honda - у 4,7 раза, Renault - у 2,1 раза.

Як повідомлялося, за даними "Укравтопрому", українці 2022 року придбали 13,6 тис. електромобілів (нових і вживаних) - у 1,5 раза більше, ніж роком раніше, водночас частка нових зросла до 17% із 14%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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