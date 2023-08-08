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АНАЛІТИКА

В Україні дедалі більше підприємств оборонного сектора – Камишін

09:27 08.08.2023 |

Економіка

 

В оборонній промисловості зростає кількість працюючих підприємств. Це свідчить про те, що держава перебудовує економіку на військові рейки.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Укрінформ.

«Коли я починав працювати в міністерстві, у нас було два постачальники корпусів 82-ї міни і два постачальники корпусів 120-ї міни. Сьогодні у нас 14 постачальників корпусів 82-ї і 13 постачальників корпусів 120-ї міни. Тобто у нас зростає кількість підприємств, які починають працювати на оборонку, і це є хороший знак того, що держава перебудовує економіку на військові рейки», - сказав міністр.

Він також підкреслив, що оборонний сектор на сьогодні є однією із небагатьох галузей, де триває набір на роботу і збільшуються зарплати.

«Ми лише в корпоративному центрі «Укроборонпрому» скоротили десь 20% персоналу, тоді як на заводах, на робітничі вакансії, ми беремо людей. Наразі тільки на підприємствах державного концерну працюють близько 60 тис.», - зазначив Камишін.

На його думку, ВПК може зіграти важливу роль і у відновленні повоєнної економіки України, в тому числі завдяки експорту товарів воєнного призначення.

«Протестована на полі бою, вироблена в Україні руками українців зброя - це буде знак якості. І я говорю не лише про відомі «Стугни», а про багато інших одиниць озброєння. Ми працюємо над тим, щоб таких продуктів на кінець війни було більше і світ про них дізнався», - додав керівник Мінстратегпрому.

Як повідомлялося, українська оборонна галузь у липні 2023 року виробила більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік.
 

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