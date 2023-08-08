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АНАЛІТИКА

У Байдена працюють над запитом на додаткове фінансування для України, - CNN

 

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена працює над запитом щодо додаткового фінансування для України. Він може бути готовий до розгляду в Конгресі цієї осені.

Про це заявив голова відділу закупівель армії США Дуг Буш, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами американського чиновника, адміністрація "працює над пакетом документів, який Конгрес має розглянути цієї осені".

Також він уточнив, що деталі ще мають визначити Управління бюджету Штатів.

"Але я думаю, що у нас будуть дуже вагомі аргументи, і ми сподіваємося отримати підтримку Конгресу для подальшого фінансування - зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів та закупівель боєприпасів для підтримки України", - розповів Буш.

Тут варто зазначити, що Білий дім не планував запитувати у Конгресу нову фінансову допомогу для України до кінця фінансового року, який у Штатах настає наприкінці вересня.

У публікації CNN озвучується думка, що дефіциту фінансування, зважаючи на все, не сталося, оскільки Пентагон раніше переоцінив суму на 6,2 мільярда доларів, витрачену на озброєння для України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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