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Товарообіг роздрібних мереж впав за рік війни на 20%: Рейтинг найбільших рітейлерів під час війни
19:38 07.08.2023 |
Товарообіг у мережах роздрібної торгівлі в України за підсумками 2022 року склав 1,16 трильйона гривень, що на 300 млрд грн або на 19% менше, порівняно з 2021 роком (1,44 трлн грн).
Про це свідчить дослідження ринку роздрібної торгівлі, проведене Асоціацією рітейлерів України (RAU) на основі звітності учасників ринку.
"Цілком прогнозовано виявилося, що дохід компаній відчутно скоротився: а іншого не варто було б очікувати. Окупація значних територій, мародерство, обстріли мирних міст, постійні повітряні тривоги та блекаути сильно вдарили по компаніям сфери торгівлі. Проте навіть в надскладних умовах рітейлери зуміли пристосуватися", - зазначається у повідомленні.
RAU зауважує, що виторг впав навіть не враховуючи інфляцію, яка минулого року склала 26,6%. Тобто фактичний товарообіг рітейлерів впав значно сильніше, наголошують в асоціації.
При цьому, із загального товарообігу торговельних мереж 150 млрд грн прийшлося на провідного продуктового оператора України - корпорацію АТБ. Другий рітейлер України за товарооборотом - мережа "Сільпо" з показником 70 млрд грн доходу, далі розташувалися "Фора" і Metro Cash&Carry.
Перший непродуктовий оператор - маркетплейс Rozetka - закінчив 2022 рік на п'ятій сходинці, але за обсягом виручки він поступається лідеру майже на порядок.
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