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Україна розраховує вже до кінця 2023 року розпочати виробництво 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Wall Street Journal розповів міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Він зазначив, що рекордні результати виробництва боєприпасів у липні свідчать не про те, наскільки багато виробляє Україна зараз, а про те, як мало вона випускала раніше. За словами Камишіна, для виробництва, яке задовольнить потреби нашої країни, потрібні роки.
Міністр розповів, що до кінця року наша країна вироблятиме 155-мм боєприпаси, також триває виробництво 152-мм та 122-мм снарядів.
Камишін додав, що оборонна промисловість України може стати двигуном відновлення економіки нашої країни.
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