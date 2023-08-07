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АНАЛІТИКА

Україна звільнила два судна, які понад рік були заблоковані в Сербії за позовом компанії «Газпрому»

 

Державна судноплавна компанія «Українське Дунайське пароплавство» (УДП) звільнило два українські судна, які були заблоковані у Сербії за позовом компанії, яка належить російському «Газпрому».

Про це повідомив генеральний директор компанії Дмитро Москаленко у Facebook.

Йдеться про буксир "Братислава"тасамохідку "Механик Головацький". Судна арештували понад рік тому за позовом сербської NIS Gazprom Neft, мажоритарним власником якої є російські "Газпром Нєфть" та "Газпром".

"Минуле керівництво УДП чомусь саме у росіян замовляло послугу бункерування наших суден. Ми припинили будь-які взаємовідносини з ворогом, і отримали у відповідь судовий позов. РФ домоглась арешту всього флоту УДП, але ми відбили атаку та продовжили працювати на Середньому Дунаї та виконувати рейси у Сербію.

У заручниках залишились лише два судна. Понад рік тривала запекла боротьба, нарешті судна звільнені з полону. Скоро будемо зустрічати їх в Україні", - пояснив Москаленко.

За його словами, відсутність двох одиниць тягового флоту не вплинула на обсяг перевезень УДП.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Сербія
 

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