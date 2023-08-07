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Мінсоцполітики переведе на Prozorro закупівлі за кошти Світового банку
15:50 07.08.2023 |
Міністерство соціальної політики переведе на платформу Prozorro закупівлі обладнання і техніки для сфери соціального захисту в рамках проєкту Світового банку "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".
Як повідомляє пресслужба міністерства, відтепер процедури закупівель здійснюватимуться через Prozorro в рамках експериментального проєкту, який триватиме з 1 серпня по 31 серпня 2024 ррку.
Функції організатора торгів виконуватиме ДУ "Професійні закупівлі".
У міністерстваі пояснили, що раніше закупівлі в рамках цього проєкту здійснювалися за правилами Світового банку.
"Часто вони є незрозумілими для українського бізнесу, а через те, що закупівлі відбуваються поза межами системи Prozorro, наявні низька конкуренція і низький відсоток успішності торгів", - зазначається у повідомленні.
Експериментальний проєкт спільно реалізовуватимуть Мінсоцполітики та Мінекономіки. Очікується, що він сприятиме не тільки економії фінансових ресурсів, а й збільшенню конкуренції та підвищенню ефективності проведення закупівель. Завдяки змінам, що запроваджуються, бізнес зможе брати участь у торгах у системі Prozorro за знайомими і зрозумілими правилами.
Крім того, під час реалізації проєкту Мінекономіки і ДУ "Професійні закупівлі" протестують на практиці механізм проведення торгів за правилами Світового банку в системі Prozorro та роботу нового модуля "Закупівлі за кошти донорів". Це допоможе сформувати центр експертизи проведення закупівель за правилами Світового банку та підготуватись до проведення електронних закупівель для відновлення за кошти міжнародних партнерів.
Оплата послуг ДУ "Професійні закупівлі" здійснюватиметься тільки у разі успішного завершення процедури закупівлі.
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