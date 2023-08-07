Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Підприємці з-поміж ВПО та мікробізнес, який постраждав від війни, можуть отримати грантову допомогу

13:33 07.08.2023 |

Економіка

 

Міжнародна гуманітарна організація Help - Hilfe zur Selbsthilfe надає грантову допомогу підприємцям, які стали внутрішньо переміщеним особам, а також мікробізнесу, який постраждав від війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, з посиланням на Help - Hilfe zur Selbsthilfe.

Програма допомоги передбачає виділення 325 грантів вартістю до 2700 євро у національній валюті України. Грошова підтримка надається на закупівлю обладнання та матеріалів.

Подати заявку для участі в програмі можуть постраждалі від військової агресії підприємці з Києва та Київської, Житомирської, Чернігівської областей. А також - підприємці з-поміж ВПО (за наявності довідки), які переїхали до Києва та Київської області.

Також організація зазначає, що перевагу у відборі матимуть:

* жінки-підприємиці, зокрема ті, які стали головою сім'ї у зв'язку з військовою службою чоловіка, його пораненням, перебуванням у полоні чи загибеллю;
* домогосподарства з дітьми, літніми людьми та людьми з інвалідністю.

"Програма розроблена для підтримки крафтових (наприклад, столярство, бджільництво, виготовлення прикрас) і сервісних (прибирання та догляд за будинками, ландшафтні послуги, персональні тренування тощо) бізнесів", - йдеться в повідомленні.

Для отримання допомоги необхідно заповнити гугл-форму. Прийом заявок триватиме до 15 серпня 2023 року.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1633
  0,1609
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8781  0,03 0,07 37,5187  0,05 0,13
EUR 40,6442  0,05 0,12 41,5323  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес