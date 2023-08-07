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Підприємці з-поміж ВПО та мікробізнес, який постраждав від війни, можуть отримати грантову допомогу
13:33 07.08.2023 |
Міжнародна гуманітарна організація Help - Hilfe zur Selbsthilfe надає грантову допомогу підприємцям, які стали внутрішньо переміщеним особам, а також мікробізнесу, який постраждав від війни.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, з посиланням на Help - Hilfe zur Selbsthilfe.
Програма допомоги передбачає виділення 325 грантів вартістю до 2700 євро у національній валюті України. Грошова підтримка надається на закупівлю обладнання та матеріалів.
Подати заявку для участі в програмі можуть постраждалі від військової агресії підприємці з Києва та Київської, Житомирської, Чернігівської областей. А також - підприємці з-поміж ВПО (за наявності довідки), які переїхали до Києва та Київської області.
Також організація зазначає, що перевагу у відборі матимуть:
* жінки-підприємиці, зокрема ті, які стали головою сім'ї у зв'язку з військовою службою чоловіка, його пораненням, перебуванням у полоні чи загибеллю;
* домогосподарства з дітьми, літніми людьми та людьми з інвалідністю.
"Програма розроблена для підтримки крафтових (наприклад, столярство, бджільництво, виготовлення прикрас) і сервісних (прибирання та догляд за будинками, ландшафтні послуги, персональні тренування тощо) бізнесів", - йдеться в повідомленні.
Для отримання допомоги необхідно заповнити гугл-форму. Прийом заявок триватиме до 15 серпня 2023 року.
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