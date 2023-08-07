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АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив створення Офісу «Горизонт Європа» на базі Нацфонду досліджень - Міносвіти

12:08 07.08.2023 |

Економіка

 

У п'ятницю Кабінет міністрів схвалив проєкт акта "Деякі питання діяльності Національного фонду досліджень", який передбачає створення на базі фонду Офісу "Обрій Європа" в Україні та можливість грантового фінансування від Єврокомісії сумою в €1,5 млн, повідомило Міністерство освіти та науки в п'ятницю.

"Прийняття акту відкриває можливість підписання грантової угоди між Національним фондом досліджень та Європейською комісією, яка забезпечить фінансування Офісу "Горизонт Європа" в Україні на найближчі 3 роки", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

У відомстві нагадують, що рішення про створення Офісу на базі Нацфонду досліджень було ініційоване ЄС за результатами І засідання Спільного комітету Україна-ЄС з досліджень та інновацій, яке відбулося 17-18 листопада 2022 року.

"Згідно з цим, Національному фонду досліджень України буде надано грант в обсязі 1,5 млн євро без участі в конкурсних процедурах Європейської Комісії", - повідомляє Міносвіти.

Вказується, що робота Офісу сприятиме формуванню та реалізації нових наукових та інноваційних проєктів у межах програми ЄС "Горизонт Європа", розвитку людського капіталу, поверненню вчених в Україну та подальшій інтеграції країни до Європейського Союзу та європейського дослідницького простору.

Офіс "Горизонт Європа" ключовими завданнями в Україні ставить підтримку українських організацій - потенційних учасників програми, Національних контактних пунктів (НКП), організацію цільових інформаційних заходів щодо можливостей співробітництва у сфері науки та інновацій, проведення навчальних заходів щодо формування конкурсних пропозицій, а також консультацій щодо інтеграції України до європейського дослідницького простору (ЄДП) та підтримка її участі у структурах управління ЄДП.

Під координацією Офісу також здійснюватиметься контроль та аналіз реалізації проєктів співробітництва та допомога у пошуку партнерів по проєктах за кордоном.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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