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АНАЛІТИКА

Попит на вживані легкові авто продовжує зростати

11:59 07.08.2023 |

Економіка

 

У липні український автопарк поповнили 18,8 тисяч вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону.

Про це пише "Укравтопром".

За даними асоціації, у порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 9%.

При цьому липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців.

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 44%. Далі йдуть дизельні авто - 33%, електромобілі - 15%, авто з ГБО - 5%, гібриди - 3%.

Лідером липневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Також до топ-5 найпопулярніших моделей місяця увійшли Renault Megane (1234 од.), Skoda Octavia (929 од.), Volkswagen Passat (741 од.), Nissan Leaf (535 од).

Крім цього, до топ-10 входять - Ford Focus - 400 од., Volkswagen Touran - 384 од., Nissan Qashqai - 377 од., Volkswagen Tiguan - 377 од., Audi A4 - 369 од.

Середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери становить 10 років.

"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 106 тис уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період", - йдеться у повідомлення.
За матеріалами: Економічна правда
 

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