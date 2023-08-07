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Попит на вживані легкові авто продовжує зростати
11:59 07.08.2023 |
У липні український автопарк поповнили 18,8 тисяч вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону.
Про це пише "Укравтопром".
За даними асоціації, у порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 9%.
При цьому липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців.
Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 44%. Далі йдуть дизельні авто - 33%, електромобілі - 15%, авто з ГБО - 5%, гібриди - 3%.
Лідером липневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
Також до топ-5 найпопулярніших моделей місяця увійшли Renault Megane (1234 од.), Skoda Octavia (929 од.), Volkswagen Passat (741 од.), Nissan Leaf (535 од).
Крім цього, до топ-10 входять - Ford Focus - 400 од., Volkswagen Touran - 384 од., Nissan Qashqai - 377 од., Volkswagen Tiguan - 377 од., Audi A4 - 369 од.
Середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери становить 10 років.
"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 106 тис уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період", - йдеться у повідомлення.
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