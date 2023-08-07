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У другому кварталі кількість пенсіонерів в Україні скоротилася найбільше з початку повномасштабної війни
11:53 07.08.2023 |
Упродовж другого кварталу 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч, це найбільше скорочення від початку великої війни.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Пенсійного фонду.
"За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч осіб. Це майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни - на 288 тисяч людей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%. Ймовірніше за все, різкий спад у другому кварталі 2023 року пов'язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у чотирьох областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області.
Станом на 1 липня 2023 року в Україні налічували 10,5 млн пенсіонерів.
Найбільша кількість пенсіонерів наразі на Дніпропетровщині - 886 тисяч, на другому місці Київ - 750 тисяч, замикає трійцю Харківщина - 725 тисяч.
Наголошується, що станом на початок липня середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 грн - близько $145. Наразі 30% від усіх українських пенсіонерів отримають виплати менше за 3000 грн. Нагадаємо, прожитковий мінімум становить 2 589 грн.
Від початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%. Цікаво, що в Україні є два регіони, в яких пенсії за цей час зросли найбільше: це Рівненщина (+69%) та Житомирщина (+49%).
У 7 областях - Дніпропетровській, Донецькій, Житомирський, Запорізькій, Київський, Луганській, Рівненській та у Києві - середній розмір пенсійної виплати перевищує загальний показник по країні.
Найменша середня пенсія на Тернопільщині - 4023,42 грн, це на 24% нижче за середній показник по країні. Найбільша у Києві - 7190,4 грн, на третину більше за середню виплату по Україні.
Пенсіонери все більше довіряють свої гроші банкам - наразі на картку отримують свої виплати 79% (8,3 млн осіб).
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