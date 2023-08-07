Південна Корея дозволить бізнесменам їздити до України для проєктів реконструкції

Південна Корея дозволить корейським бізнесменам відвідувати Україну для переговорів стосовно їхньої участі в проєктах реконструкції і відбудови.

Як пише Yonhap, раніше цього місяця офіційні особи заявили, що уряд Південної Кореї планує дозволити бізнесменам в'їжджати в Україну для проєктів реконструкції, зробивши винятки із заборони на в'їзд до країни з лютого минулого року.

Згідно з детальними планами, уряд встановить обмеження на кількість подорожуючих бізнесменів не більше ніж 30, а тривалість їх перебування буде обмежена двома тижнями на поїздку, повідомили джерела.

Відповідно до корейського законодавства вони подорожуватимуть за "винятковим використанням паспортів", і з цього місяця Міністерство закордонних справ почне отримувати заявки від бізнесменів.

Якщо кількість заявників перевищує ліміт, їм буде запропоновано скоригувати час їх від'їзду, щоб кількість мандрівників не перевищувала квоту.

З огляду на спеціальні вказівки, встановлені для винятків щодо поїздок в Україну, очікується, що багато корейських компаній відвідають країну, щоб вивчити можливості участі в потенційних проєктах реконструкції.

Реконструкцією зацікавилися будівельні та інфраструктурні компанії, підприємства комунального та енергетичного секторів.

На урядовому рівні делегація на чолі з міністром земель Вон Хі Рьоном планує відвідати Україну пізніше цього місяця для обговорення проєкту реконструкції з офіційними особами в Києві.

Окремо Мінпром організовує власну делегацію з енергетичних і заводських компаній, яка планує відвідати Україну в жовтні.