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Південна Корея дозволить бізнесменам їздити до України для проєктів реконструкції
10:52 07.08.2023 |
Південна Корея дозволить корейським бізнесменам відвідувати Україну для переговорів стосовно їхньої участі в проєктах реконструкції і відбудови.
Як пише Yonhap, раніше цього місяця офіційні особи заявили, що уряд Південної Кореї планує дозволити бізнесменам в'їжджати в Україну для проєктів реконструкції, зробивши винятки із заборони на в'їзд до країни з лютого минулого року.
Згідно з детальними планами, уряд встановить обмеження на кількість подорожуючих бізнесменів не більше ніж 30, а тривалість їх перебування буде обмежена двома тижнями на поїздку, повідомили джерела.
Відповідно до корейського законодавства вони подорожуватимуть за "винятковим використанням паспортів", і з цього місяця Міністерство закордонних справ почне отримувати заявки від бізнесменів.
Якщо кількість заявників перевищує ліміт, їм буде запропоновано скоригувати час їх від'їзду, щоб кількість мандрівників не перевищувала квоту.
З огляду на спеціальні вказівки, встановлені для винятків щодо поїздок в Україну, очікується, що багато корейських компаній відвідають країну, щоб вивчити можливості участі в потенційних проєктах реконструкції.
Реконструкцією зацікавилися будівельні та інфраструктурні компанії, підприємства комунального та енергетичного секторів.
На урядовому рівні делегація на чолі з міністром земель Вон Хі Рьоном планує відвідати Україну пізніше цього місяця для обговорення проєкту реконструкції з офіційними особами в Києві.
Окремо Мінпром організовує власну делегацію з енергетичних і заводських компаній, яка планує відвідати Україну в жовтні.
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