Фінансові новини
- |
- 05.08.23
- |
- 01:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ukrspecsystems модернізувала український розвідувальний дрон SHARK, збільшивши радіус дії до 80 км
Сили оборони України для розвідки, спостереження та коригування вогню використовують дрони SHARK вітчизняного виробництва. Нещодавно компанія Ukrspecsystems змогла на третину збільшити радіус дії БПЛА.
Представлений 2022 року SHARK має дальність дії 300 км і може залишатися в повітрі протягом чотирьох годин на швидкості 75 км/год. Максимальна швидкість безпілотного літального апарату становить 130 км/год, а мінімальна - 60 км/год.
Перша версія SHARK могла віддалятися від станції управління на 60 км. У результаті модернізації фахівці компанії Ukrspecsystems змогли на третину збільшити дальність передачі зв'язку. Тепер радіус дії розвідувального дрона становить 80 км.
SHARK часто використовується разом із HIMARS. Наприклад, нещодавно ми писали, як за допомогою дрона вдалося знищити пускозарядну установку і станцію наведення цілей зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2". Двома тижнями раніше було уражено самохідну пускову установку "Бук-М2".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Китай підтвердив участь у переговорах про українську «формулу миру» в Саудівській Аравії
|Розпиляти бюджет. Чи захочуть інвестори після Київщини відновлювати решту України
|Загибель керівництва МВС: посадовцям ДСНС вручили підозри
|Україна у 2022/23 МР вивезла заплановане до експорту зерно та покращує прогноз його виробництва на поточний сезон - Мінагрополітики
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін передав землю під магістральними газопроводами Оператору ГТС
|Ukrspecsystems модернізувала український розвідувальний дрон SHARK, збільшивши радіус дії до 80 км
|Україна розриває угоду з Іраном про уникнення подвійного оподаткування
|Україна вже залучила $28 мільярдів підтримки від партнерів - Шмигаль
|ФДМ презентував сайт, присвячений запуску Земельного банку
|Україна зняла повну заборону на імпорт курятини та яєць із Польщі
Бізнес
|Facebook та Instagram почали блокувати новини в Канаді, щоб не платити новинним сайтам
|Кожен другий електромобіль в світі експлуатують в Китаї
|У США успішно запустили ракету-носій Antares, створену за участі українських підприємств
|YouTube тестує згенеровані ШІ анотації відео — поки в обмеженій кількості англомовного контенту
|Redmi Note 12 Turbo утримує звання найпотужнішого у світі смартфона середнього рівня за версією AnTuTu
|Toyota представила новий Land Cruiser для Європи
|У Megogo підтвердили, що син Черновецького є інвестором проєкту