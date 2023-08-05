Ukrspecsystems модернізувала український розвідувальний дрон SHARK, збільшивши радіус дії до 80 км

Сили оборони України для розвідки, спостереження та коригування вогню використовують дрони SHARK вітчизняного виробництва. Нещодавно компанія Ukrspecsystems змогла на третину збільшити радіус дії БПЛА.

Представлений 2022 року SHARK має дальність дії 300 км і може залишатися в повітрі протягом чотирьох годин на швидкості 75 км/год. Максимальна швидкість безпілотного літального апарату становить 130 км/год, а мінімальна - 60 км/год.

Перша версія SHARK могла віддалятися від станції управління на 60 км. У результаті модернізації фахівці компанії Ukrspecsystems змогли на третину збільшити дальність передачі зв'язку. Тепер радіус дії розвідувального дрона становить 80 км.

SHARK часто використовується разом із HIMARS. Наприклад, нещодавно ми писали, як за допомогою дрона вдалося знищити пускозарядну установку і станцію наведення цілей зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2". Двома тижнями раніше було уражено самохідну пускову установку "Бук-М2".