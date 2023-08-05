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Україна розриває угоду з Іраном про уникнення подвійного оподаткування
23:28 04.08.2023 |
З урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам та безпеці України Кабінет Міністрів погодив припинення дії угоди про уникнення подвійного оподаткування з Іраном.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає Укрінформ.
«Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і на майно, вчиненої 21 травня 1996 року», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що метою законопроєкту є здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії зазначеної угоди, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам та безпеці України у зв'язку постачанням Іраном зброї до РФ.
Наслідками припинення дії угоди є недопущення поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Ірану, що здійснюють діяльність в Україні. Відтак, після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів Ірану, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування у 15% замість пільгової: 10% - на дивіденди; 10% - на проценти; 10% - на роялті.
Очікується також, що припинення дії угоди сприятиме недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Ірані резидентами України, що здійснюють діяльність в Ірані, звільнить Україну від взятих на себе зобов'язань щодо обміну інформацією з Іраном з податкових питань, а також прискорить згортання економічних і фінансових зв'язків з Іраном.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів погодив припинення дії міжурядової українсько-сирійської угоди про уникнення подвійного оподаткування.
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