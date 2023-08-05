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Україна вже залучила $28 мільярдів підтримки від партнерів - Шмигаль
23:06 04.08.2023 |
Україна цьогоріч уже залучила $28 мільярдів фінансової підтримки від партнерів.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, передає Укрінформ.
«Цього року ми вже залучили $28 млрд фінансової підтримки від партнерів. Від ЄС - більше 11 млрд, від США - більше 8 млрд», - сказав Шмигаль.
За його словами, нині наша держава готує "План для України" в межах реалізації програми Ukraine Facility від ЄС. Це програма на чотири роки в розмірі 50 млрд євро для підтримки країни.
«На чотири роки розрахована й програма МВФ - $15,6 млрд, які будуть допомагати нам профінансувати дефіцит бюджету, та гарантії підтримки від країн-донорів МВФ ще на $115 млрд», - додав Прем'єр.
Як повідомляв Укрінформ, глава уряду заявив, що Україна 100% податків, які платять бізнес та громадяни, направляє на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони. Підтримка армії та протистояння Росії у розв'язаній нею війні обходиться Україні у близько 2 трильйони гривень.
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