Україна вже залучила $28 мільярдів підтримки від партнерів - Шмигаль

Україна цьогоріч уже залучила $28 мільярдів фінансової підтримки від партнерів.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Цього року ми вже залучили $28 млрд фінансової підтримки від партнерів. Від ЄС - більше 11 млрд, від США - більше 8 млрд», - сказав Шмигаль.

За його словами, нині наша держава готує "План для України" в межах реалізації програми Ukraine Facility від ЄС. Це програма на чотири роки в розмірі 50 млрд євро для підтримки країни.

«На чотири роки розрахована й програма МВФ - $15,6 млрд, які будуть допомагати нам профінансувати дефіцит бюджету, та гарантії підтримки від країн-донорів МВФ ще на $115 млрд», - додав Прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, глава уряду заявив, що Україна 100% податків, які платять бізнес та громадяни, направляє на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони. Підтримка армії та протистояння Росії у розв'язаній нею війні обходиться Україні у близько 2 трильйони гривень.