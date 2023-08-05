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ФДМ презентував сайт, присвячений запуску Земельного банку
Фонд держмайна (ФДМ) України презентував присвячений запуску Земельного банку сайт із публікацією відповідей на головні запитання щодо земельних відносин, а також карти з землями, які акумулюватимуться в Земельному банку.
Як повідомляється на сайті ФДМ, закон, що запускає прозору оренду державних сільгоспземель через онлайн-аукціони, Верховна Рада ухвалила 27 липня, зобов'язавши фонд створити Земельний банк.
"Головна мета - побороти корупцію на державних сільгоспземлях. Щорічно недобросовісні менеджери державних агропідприємств здавали бізнесу державні землі в оренду за "сірими" схемами. У їхні кишені потрапляли десятки мільйонів доларів кешу, а державі - збитки", - процитувала пресслужба главу ФДМ Рустема Умєрова.
У ній нагадали, що близько 700 тис. га державних сільгоспземель роками не приносили коштів для бюджету і громадян. ФДМ має намір змінити це шляхом акумуляції інформації про них у Земельному банку й надалі здаватиме в оренду через відкриті онлайн-аукціони на електронному майданчику Prozorro.
"Новий інвестиційний продукт дасть змогу кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши прозоро та відкрито земельну ділянку через онлайн-аукціон", - наголосили у ФДМ.
За попередніми розрахунками, очікуваний економічний ефект від запровадження прозорої оренди землі становитиме до 7 млрд грн на рік.
Перші аукціони відбудуться 2024 року.
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