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ФДМ презентував сайт, присвячений запуску Земельного банку

22:50 04.08.2023 |

Економіка, Україна

 

Фонд держмайна (ФДМ) України презентував присвячений запуску Земельного банку сайт із публікацією відповідей на головні запитання щодо земельних відносин, а також карти з землями, які акумулюватимуться в Земельному банку.

Як повідомляється на сайті ФДМ, закон, що запускає прозору оренду державних сільгоспземель через онлайн-аукціони, Верховна Рада ухвалила 27 липня, зобов'язавши фонд створити Земельний банк.

"Головна мета - побороти корупцію на державних сільгоспземлях. Щорічно недобросовісні менеджери державних агропідприємств здавали бізнесу державні землі в оренду за "сірими" схемами. У їхні кишені потрапляли десятки мільйонів доларів кешу, а державі - збитки", - процитувала пресслужба главу ФДМ Рустема Умєрова.

У ній нагадали, що близько 700 тис. га державних сільгоспземель роками не приносили коштів для бюджету і громадян. ФДМ має намір змінити це шляхом акумуляції інформації про них у Земельному банку й надалі здаватиме в оренду через відкриті онлайн-аукціони на електронному майданчику Prozorro.

"Новий інвестиційний продукт дасть змогу кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши прозоро та відкрито земельну ділянку через онлайн-аукціон", - наголосили у ФДМ.

За попередніми розрахунками, очікуваний економічний ефект від запровадження прозорої оренди землі становитиме до 7 млрд грн на рік.

Перші аукціони відбудуться 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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