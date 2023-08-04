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АНАЛІТИКА

Попит зростає: хто потрібен на ринку праці в Україні

14:28 04.08.2023 |

Економіка

 

Попри відновлення попиту на робочу силу, ситуація на ринку праці залишається складною: рівень безробіття, впродовж першого півріччя незначно знизився, але залишався високим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" НБУ (липень 2023 року).

Як зазначається у звіті, з початку 2023 року тривало зростання попиту на робочу силу, підтримане пожвавленням економіки.

Попит на працівників

Найвищий попит спостерігався на спеціальності, пов'язані з подальшим пристосуванням бізнесу до воєнних умов. Так, серед нових вакансій переважають робітничі професії, логістика та продажі і закупівлі. В поточних умовах зростає і кількість вакансій в охороні здоров'я та освіті, а завдяки поступовому пожвавленню внутрішнього попиту - у роздрібній торгівлі та сфері послуг.

"Це зокрема може бути наслідком масштабної міграції за кордон, насамперед жінок, які переважали в цих секторах", - зазначають в НБУ.

Водночас низький попит залишається на працівників гуманітарно-культурного та адміністративно-управлінського напрямів, а також у сфері ІТ і будівництві. Зміни в попиті на робочу силу відображають вагомі зміни в структурі економіки.

 

Пропозиція на ринку праці

Натомість динаміка пропозиції робочої сили в останні місяці практично повернулася на докризову траєкторію. Це відображає подальшу адаптацію населення до умов високих безпекових ризиків.

 

Завдяки швидкому відновленню попиту на робочу силу з початку 2023 року зайнятість українців поступово зростала. Так, за опитуваннями, зайнятість збільшувалася як за рахунок повернення українців до звичних умов роботи, так і за рахунок працевлаштування на новій роботі. Зокрема, помітно поліпшилася ситуація з зайнятістю ВПО, серед яких безробіття було вищим, ніж загалом в економіці. "Це свідчить про адаптацію ВПО на нових місцях проживання", - зазначають в НБУ.

За даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році за методологією МОТ становив 21,1%. На 2023 рік прогнозується 19,0% (попередній прогноз - 18,3%), на 2024 рік - 16,9% (попередній прогноз - 16,5%), на 2025 рік - 14,4% (попередній прогноз - 14,7%).

 

"Очікуване пожвавлення економічної активності сприятиме поступовому скороченню рівня безробіття. Проте на прогнозному горизонті диспропорції на ринку праці усе ще залишатимуться значними, у тому числі через наслідки війни, зокрема нерівномірне відновлення за секторами та регіонами. У результаті, попри поступове зниження, рівень безробіття в середньостроковій перспективі перевищуватиме рівень до повномасштабного вторгнення", - зазначають в НБУ.

Нагадаємо, НБУ прогнозує зростання зарплат та конкуренцію за працівників. За прогнозом, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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