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В Україні створено розвідувально-ударний безпілотник Backfire, який може нести два касетні боєприпаси та не боїться радіоелектронної боротьби
14:18 04.08.2023 |
Сили оборони України отримали новий безпілотний літальний апарат. Дрон називається Backfire і вже активно знищує цілі противника протягом більш ніж шести місяців.
Розробка безпілотника почалася понад рік тому, і вже понад шість місяців він перебуває на озброєнні загону безпілотної ударної авіації Angry Birds. Про це повідомив молодший сержант Збройних Сил України Ілля Шполянський.
Backfire вирізняється насамперед стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби. За словами сержанта, за кілька місяців активного застосування вони ще не втратили жодного безпілотника. При цьому кількість випущених дронів не уточнюється.
Backfire завдає ударів за заздалегідь заданими координатами, після чого повертається до вказаної точки, де його забирає оператор. Дрон може нести два касетні боєприпаси вагою по 1,8 кг, розвиває швидкість до 84 км/год і може підійматися на висоту до 1 км. Радіус дії становить 35 км.
Вартість одного безпілотного авіаційного комплексу становить $90 000. Він складається зі станції управління, пускової установки та трьох безпілотників. Це означає, що один Backfire коштує менше ніж $30 000. Наразі на стадії виробництва перебуває п'ять проєктів, включно з FPV-дронами, тож команда розробників збирає майже $500 000.
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