Фінансові новини
- |
- 04.08.23
- |
- 13:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення - Кубраков
11:55 04.08.2023 |
Близько 80% проєктів відновлення в Україні на сьогодні реалізуються з використанням механізмів міжнародних фінансових інституцій та коштів партнерів, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
"Зараз 80% проєктів відновлення здійснюються через механізми міжнародних фінансових інституцій, у багатьох випадках - за кошти партнерів", - сказав він на конференції "Перемога заради майбутнього України: прозорість та ефективність" у Києві в п'ятницю.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Загибель керівництва МВС: посадовцям ДСНС вручили підозри
|Україна у 2022/23 МР вивезла заплановане до експорту зерно та покращує прогноз його виробництва на поточний сезон - Мінагрополітики
|СБУ та ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під приводом супроводу батька поїхав на відпочинок за кордон
|Аналітики очікують зростання ВВП України в 2023 році в середньому на 4,7% і в 2024 році на 5,1% - ЦЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За програмою «єВідновлення» погоджено виплату допомоги на 463 млн грн
|Українські аграрії зібрали понад 16 мільйонів тонн зерна нового врожаю
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.08.23
|«Укренерго» впродовж тижня фіксує зростання споживання електроенергії
|За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення - Кубраков
|АРМА разірвала договір з «Нафтогазом» на управління АЗС Glusco
Бізнес
|Redmi Note 12 Turbo утримує звання найпотужнішого у світі смартфона середнього рівня за версією AnTuTu
|Toyota представила новий Land Cruiser для Європи
|У Megogo підтвердили, що син Черновецького є інвестором проєкту
|Ілона Маска оштрафували та змусили демонтувати сяючий логотип X із офісу Twitter у центрі Сан-Франциско
|Регулятор США взявся за криптоінфлюенсера, який «інвестував» чужі гроші у спорткари, годинники та рідкісні діаманти
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3