За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення - Кубраков

Близько 80% проєктів відновлення в Україні на сьогодні реалізуються з використанням механізмів міжнародних фінансових інституцій та коштів партнерів, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Зараз 80% проєктів відновлення здійснюються через механізми міжнародних фінансових інституцій, у багатьох випадках - за кошти партнерів", - сказав він на конференції "Перемога заради майбутнього України: прозорість та ефективність" у Києві в п'ятницю.

