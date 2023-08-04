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Фонд держмайна планує в серпні продати 41 об'єкт

23:32 03.08.2023 |

Економіка

 

Фонд державного майна України планує виставити на приватизаційні аукціони в серпні 41 об'єкт, серед яких Білгород-Дністровський порт.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«У серпні Фонд держмайна планує виставити на приватизацію 41 об'єкт, з яких 14 - державні підприємства та пакети акцій, інші - склади, адмінбудівлі, гаражі тощо», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, до продажу будуть виставлені 8 об'єктів у Рівненській області, по 5 об'єктів у Дніпропетровській та Чернігівській областях, по 3 об'єкти - у Волинській, Львівській, Тернопільській, Полтавській областях тощо.

Сумарна стартова вартість активів складає понад 350 млн грн.

Серед запланованих до продажу об'єктів буде перший санкційний російський актив, конфіскований Україною, - ТОВ «Інвестагро». До складу активу входять 25 об'єктів нерухомого майна та 12 об'єктів рухомого майна, штатна чисельність працівників становить 27 осіб.

Стартова ціна підприємства - 55 млн грн, аукціон оголошено на 10 серпня.

Також у серпні ФДМУ знову спробує продати Білгород-Дністровський морський торговельний порт. Актив розміщений на 59 га основної виробничої території порту та понад 5 га території портового пункту Бугаз, розташованому в селищі Затока.

Стартова ціна порту - 184,9 млн грн. Аукціон оголошено на 7 серпня.

Як повідомлялося, за результатами 53 приватизаційних аукціонів, проведених у липні, Фонд державного майна України залучив до бюджету 521 млн грн.
 

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