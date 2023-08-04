Фінансові новини
- |
- 04.08.23
- |
- 01:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд держмайна планує в серпні продати 41 об'єкт
23:32 03.08.2023 |
Фонд державного майна України планує виставити на приватизаційні аукціони в серпні 41 об'єкт, серед яких Білгород-Дністровський порт.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«У серпні Фонд держмайна планує виставити на приватизацію 41 об'єкт, з яких 14 - державні підприємства та пакети акцій, інші - склади, адмінбудівлі, гаражі тощо», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, до продажу будуть виставлені 8 об'єктів у Рівненській області, по 5 об'єктів у Дніпропетровській та Чернігівській областях, по 3 об'єкти - у Волинській, Львівській, Тернопільській, Полтавській областях тощо.
Сумарна стартова вартість активів складає понад 350 млн грн.
Серед запланованих до продажу об'єктів буде перший санкційний російський актив, конфіскований Україною, - ТОВ «Інвестагро». До складу активу входять 25 об'єктів нерухомого майна та 12 об'єктів рухомого майна, штатна чисельність працівників становить 27 осіб.
Стартова ціна підприємства - 55 млн грн, аукціон оголошено на 10 серпня.
Також у серпні ФДМУ знову спробує продати Білгород-Дністровський морський торговельний порт. Актив розміщений на 59 га основної виробничої території порту та понад 5 га території портового пункту Бугаз, розташованому в селищі Затока.
Стартова ціна порту - 184,9 млн грн. Аукціон оголошено на 7 серпня.
Як повідомлялося, за результатами 53 приватизаційних аукціонів, проведених у липні, Фонд державного майна України залучив до бюджету 521 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Загибель керівництва МВС: посадовцям ДСНС вручили підозри
|Україна у 2022/23 МР вивезла заплановане до експорту зерно та покращує прогноз його виробництва на поточний сезон - Мінагрополітики
|СБУ та ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під приводом супроводу батька поїхав на відпочинок за кордон
|Аналітики очікують зростання ВВП України в 2023 році в середньому на 4,7% і в 2024 році на 5,1% - ЦЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Євросоюз домагається вивезення зерна з України
|Фонд держмайна планує в серпні продати 41 об'єкт
|Критична інфраструктура регіонів вже досить серйозно забезпечена автономними джерелами живлення – глава «Укренерго»
|Пропускна здатність мережі «Укренерго» після обстрілів відновлена до 70-80% від минулорічної – глава компанії
|«Укренерго» готує тендер на закупівлю техніки та обладнання в рамках гранту СБ на $240 млн – голова правління
|Польща закриє кордон для українських с/г товарів після 15 вересня, деякі прифронтові країни до неї приєднаються - Мінсільгосп Польщі
|Регулятор грального ринку знову втратив кворум
Бізнес
|Toyota представила новий Land Cruiser для Європи
|У Megogo підтвердили, що син Черновецького є інвестором проєкту
|Ілона Маска оштрафували та змусили демонтувати сяючий логотип X із офісу Twitter у центрі Сан-Франциско
|Регулятор США взявся за криптоінфлюенсера, який «інвестував» чужі гроші у спорткари, годинники та рідкісні діаманти
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3
|Toyota стала найбільшим автовиробником у світі. Продано 5,4 млн машин.