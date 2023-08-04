Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У липні до місцевих бюджетів перерахували ₴15,1 мільярда трансфертів

22:43 03.08.2023 |

Економіка

 

Місцеві бюджети у липні 2023 року отримали 15,1 млрд грн трансфертів із загального фонду державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У липні 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 15,1 млрд грн, що становить 84,5% від передбачених розписом асигнувань", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань, на додаткові дотації перераховано в сумі понад 437 млн грн.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у липні залишилась реверсна дотація в обсязі 240,8 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень - липень 2023 року збільшились на 70,7 млрд грн і станом на 1 серпня 2023 становлять 186,1 млрд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, місцеві бюджети у січні - грудні 2022 року отримали 137 млрд грн трансфертів із загального фонду державного бюджету.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9914
  0,1536
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8871  0,03 0,09 37,5209  0,04 0,10
EUR 40,5844  0,11 0,26 41,5053  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес