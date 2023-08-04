У липні до місцевих бюджетів перерахували ₴15,1 мільярда трансфертів

Місцеві бюджети у липні 2023 року отримали 15,1 млрд грн трансфертів із загального фонду державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У липні 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 15,1 млрд грн, що становить 84,5% від передбачених розписом асигнувань", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань, на додаткові дотації перераховано в сумі понад 437 млн грн.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у липні залишилась реверсна дотація в обсязі 240,8 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень - липень 2023 року збільшились на 70,7 млрд грн і станом на 1 серпня 2023 становлять 186,1 млрд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, місцеві бюджети у січні - грудні 2022 року отримали 137 млрд грн трансфертів із загального фонду державного бюджету.