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Шмигаль прогнозує «битву» восени за фінансову підтримку США
]Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що восени цього року Україні доведеться багато попрацювати, аби фінансова підтримка Сполучених Штатів Америки не зменшилася.
Про це він заявив на конференції послів України, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Дуже важко із Конгресом. Я переконаний, у вересні-жовтні буде взагалі ціла битва за те, щоб не втратити підтримку України. Маю на увазі фінанси, пряме бюджетне фінансування. Тому теж попереду велика робота", - сказав Шмигаль.
Він подякував послу України в США Оксані Маркаровій за плідну роботу з американцями.
Що стосується МВФ, додав Прем'єр-міністр, то нині є велика 4-річна програма, яка допоможе Україні триматися. Важливою є й фінансова підтримка країн "Великої сімки" (США, Японія, Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія та Канада - ред).
"Та попри все, ці кошти стає отримати все важке з точки зору виконання вимог. Незважаючи на війну, партнери вимагають від України реформ, повноцінного ухвалення оновленого законодавства. Це, до речі, наші зобов'язання і на шляху до ЄС, і на шляху до НАТО. Крім цього, маємо зобов'язання перед українським суспільством реформувати державу, зменшувати рівень корупції, підвищувати ринкові інструменти, підтримувати бізнес", - нагадав Шмигаль.
Як повідомлялося, від початку року міжнародні партнери виділили Україні понад 23 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету. За перші шість місяців 2023 року до держбюджету надійшли 1 трлн 302 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Видатки за цей самий час склали 1 трильйон 784 млрд грн.
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