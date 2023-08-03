Підтримка ЗСУ та війна коштує Україні близько ₴2 трильйонів на рік — Шмигаль

Підтримка Збройних сил України та протистояння Росії у розв'язаній нею війні обходиться нашій державі у близько 2 трильйони гривень.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на конференції послів України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу", - зазначив Шмигаль.

За його словами, у мирний час дохідна частина бюджету України становила 1,3 трильйона гривень. Нині держава тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.

"Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств. Ми втратили 3,5 млн робочих місць. У перший рік війни втратили 29, 5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком", - додав глава уряду.

Прем'єр наголосив на тому, що також вдалося збільшити золотовалютні резерви до історичного максимуму за увесь час незалежності України. "39 млрд гривень сьогодні у Національному банку на залишках. Ми цього року знизили рівень інфляції до 12,8% у річному вимірі. Ви розумієте, яка інфляція у ваших країнах, можете порівняти", - звернувся він до присутніх

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до державного бюджету у першому півріччі 2023 року надійшло понад 600 млрд гривень, при цьому на армію направили 672 млрд гривень.