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АНАЛІТИКА

Уряд вивчає можливість страхування суден, які йтимуть «зерновим коридором» - Шмигаль

 

Український уряд вивчає можливість страхування суден і компаній, які йтимуть "зерновим коридором", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна як держава за рахунок бюджету рішенням уряду застрахувала всі торговельні судна, які здійснюють експорт та імпорт товарів через Дунайські порти. Зараз ми в уряді обговорюємо і, впевнений, ухвалимо рішення щодо страхування суден і відповідних компаній, які йтимуть "зерновим коридором", - сказав Шмигаль на конференції послів України в четвер.

Прем'єр зазначив, що наразі обговорюється можливість взяття державою на себе таких ризиків у Чорному морі за прикладом із Дунаєм.

"Звичайно, це спрацює один раз. Ми розуміємо, що якщо росіяни затоплять або підірвуть якесь торгове судно, це колосально ускладнить нашу роботу із залучення партнерів до "зернового коридору". Тому потрібна підтримка партнерів, щоб цього не сталося", - наголосив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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