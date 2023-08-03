Україна створила нову консультативну раду з економічної політики з відомими економістами

Лауреат Нобелівської премії з економіки, професор Чиказького університету Роджер Маєрсон, професор Гарвардського університету і колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду Кеннет Рогофф, директор Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE) Торбьорн Беккер увійшли до новоствореної Консультативної ради з економічної політики, яку очолить професор департаменту економіки Університету Каліфорнії в Берклі Юрій Городніченко.

"Важливе завдання Консультативної ради - надавати постійні рекомендації щодо вироблення ефективної політики відбудови України під час війни та після перемоги", - наведено у пресрелізі Мінекономіки в середу слова першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко за підсумками засновницької зустрічі цієї ради, яка відбулася 2 серпня.

Вона також зазначила, що Україна прагне створити стабільне макроекономічне середовище для розвитку людського капіталу, залучення прямих іноземних інвестицій і стійкого економічного зростання.

Зазначається, що до Консультативної ради увійшли також старший зі співпраці з міжнародними інститутами Mastercard Рорі Макфаркуар, президент Центру економічної політики (CEPR) Беатріс Ведер ді Мауро, професор економіки та політології Каліфорнійського університету в Берклі Жерар Ролан, президент Київської школи економіки, професор Пітсбурзького університету Тимофій Милованов.

"На Україну чекає складний шлях, і лише вона може виконати своє домашнє завдання і перетворитися на сучасну країну з міцними демократичними інститутами та динамічною економікою. Міжнародне співтовариство пропонує Україні непохитну підтримку під час війни і в післявоєнний період", - зазначив Городніченко.

Він зазначив, що рада зосередиться на виробленні рекомендацій щодо архітектури відновлення України, включно з фіскальною та монетарною політикою, ситуацією на ринку праці, а також державними регуляціями. Рекомендації буде враховано і під час підготовки Плану України за програмою Ukraine Facility, ініційованою Євросоюзом на 2024-2027 роки.

На сьогодні міжнародні економісти, які ввійшли до складу ради, вже підготували дослідження "Післявоєнна макроекономічна архітектура України", що містить рекомендації реформ та інших необхідних заходів щодо забезпечення економічного відновлення і розвитку держави.

Як повідомлялося, у квітні 2020 року, приблизно через місяць після зміни уряду, було створено раду з питань економічного розвитку на чолі з новим прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Її членами, зокрема, стали радник президента Олег Устенко, вчений-економіст Олександр Пасхавер, старший науковий співробітник Атлантичної ради США Андерс Ослунд, директор Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України Валерій Геєць (секретар ради), директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи Елла Лібанова, керуючий партнер Capital Times Ерік Найман, професор Колумбійського університету Віллем Буітер, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Євген Пенцак.