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Свириденко анонсувала кредитну програму для великого бізнесу, аналогічну до «5-7-9»
11:58 03.08.2023 |
Міністерство економіки працює над новою кредитною програмою для великого бізнесу. Вона подібна до діючої "5-7-9", але з більшими лімітами.
Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Forbes.
За її словами, програма буде доступна зокрема для компаній зі сфери енергетики, а також фокусуватиметься на відновленні критичної інфраструктури, наприклад, портової, яка була зруйнована під час війни.
"Вже дивимось на бюджетні можливості та спілкуємося з ринком", - додає урядовиця.
Роль держави у новій програмі також полягатиме у компенсуванні відсоткової ставки, уточнила очільниця Мінекономіки. Інших деталей ймовірної нової кредитної програми вона не навела.
Фокус чинної кредитної програми "5-7-9" повинен залишатися на малому та середньому бізнесі, зазначає Свириденко. Зараз програма коригується в залежності від потреб економіки, зазначає міністерка.
"Коли була продовольча криза програму розширювали на торговельні мережі. Нещодавно ми долучили до програми виробників дронів та проєкти енергоефективності", - наводить приклад вона.
Як зазначає видання, ще в лютому отримати кошти за програмою "5-7-9" розраховувала компанія ДТЕК, яка потребує ресурсів для відновлення після російських атак по енергоінфраструктурі та підготовки до нового зимового сезону. Тоді компанія отримала згоду від уряду, але поки що цього так і не сталося.
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