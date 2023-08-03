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В Україні змінили дати виплат соцдопомоги для внутрішніх переселенців
11:36 03.08.2023 |
Кабінет міністрів змінив періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Виплати переселенцям із серпня здійснюватимуться у два періоди.
"У серпні й надалі буде два виплатних періоди допомоги внутрішньо переміщеним особам - до 15-го і 28-го числа", - сказано в повідомленні.
Ідеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3000 грн особам з інвалідністю й дітям і 2000 грн - для всіх інших внутрішніх переселенців.
На виплати внутрішньо переміщеним особам у 2023 році держава має виділити 72 млрд грн.
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