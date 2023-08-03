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АНАЛІТИКА

Ринок нових комерційних авто в Україні впав на 9%

10:32 03.08.2023 |

Економіка

 

У липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 975 авто, що майже на 9% менше, ніж у попередньому місяці.

Про це свідчать дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у порівнянні з торішнім липнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 64%. Водночас відставання від показника довоєнного липня 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 43%.

До топ-5 липня на ринку нових комерційних авто увійшли: Renault - 276 авто; Ford - 91; Mercedes-Benz - 76; Volkswagen - 66 та Scania - 53 автівки.

Загалом із січня до липня 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 6165 нових машин, що на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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