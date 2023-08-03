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АНАЛІТИКА

Зеленський анонсував перший форум оборонних індустрій в Україні

 

Восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ, інформує пресслужба голови держави.

"Восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій. Працюйте, будь ласка, над максимальним представленням на цьому форумі іноземних компаній та над конкретними проєктами. Так, будуть також і вітчизняні компанії, але наше завдання - всіх об'єднати на українській платформі.", - закликав українських дипломатів президент.

Він зауважив, що в Україні вже постійно відбуваються заходи, присвячені виробництву дронів, є можливості локалізації виробництв військової техніки, гармат і снарядів.

Президент також розповів про збільшення українських потужностей для виробництва зброї.

"Щомісяця ми додаємо нові потужності для України - з виробництва зброї та снарядів, з ремонту та обслуговування техніки. Збільшуємо виробництво артилерії, збільшуємо виробництво ракет. Уперше в Україні будуємо армію дронів і флот морських дронів. Наша мета - зробити оборонно-промисловий комплекс України одним із найсильніших у Європі, і це потребує підтримки найсильнішою дипломатією", - додав Зеленський.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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