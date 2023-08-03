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Бюджет втратив три мільярди податків через діяльність криптобірж – БЕБ

23:36 02.08.2023 |

Економіка

 

Державний бюджет втратив щонайменше 3 млрд грн податків через криптобіржі, діяльність яких в Україні не врегульована.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України (БЕБ), передає Укрінформ.

«Державний бюджет за десять років втратив щонайменше 3 млрд грн податків від діяльності криптобірж, діяльність яких досі не врегульовано в Україні», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що до таких висновків фахівці БЕБ прийшли, проаналізувавши діяльність криптобірж, заснованих резидентами України.

За оцінкою БЕБ, загальний обсяг торгів цих бірж тільки трьома віртуальними активами (BTC, ETH, USDT), за період їх діяльності з 2013 по 2023 роки, становить понад $55 млрд.

З транзакцій стягується торгова комісія, яку кожна біржа встановлює самостійно. Середня торгова комісія становить 0,8% обороту, що орієнтовно за десять років склало $445,5 млн.

При цьому згадані криптобіржі досі не сплачують податки в Україні, адже відсутня відповідна нормативна база.

В установі наголошують, що 17 лютого 2022 року Верховна Рада України ухвалила Закон №2074-ІХ «Про віртуальні активи», який регулює правовідносини у сфері обігу віртуальних активів в Україні. Він набирає чинності з дня внесення та прийняття змін до Податкового кодексу України. Але досі відповідні норми щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами не прийнято.

За словами заступника директора Бюро економічної безпеки Андрія Пащука, поки питання не вирішено, держава продовжує втрачати десятки мільйонів гривень податків щомісяця.

Як повідомлялося, 5 жовтня 2021 року Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон «Про віртуальні активи» (законопроєкт № 3637), який народні депутати ухвалили 8 вересня 2021 року. 17 лютого 2022 року Верховна Рада підтримала Закон з пропозиціями Президента України. Згідно з документом, всі повноваження з регулювання ринку віртуальних активів покладаються на НКЦПФР.

Закон набере чинності з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами».


Бюджет втратив три мільярди податків через діяльність криптобірж – БЕБ
Ключові теги: bitcoin
 

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