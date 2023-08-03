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АНАЛІТИКА

Глава Мінфіну Японії заявив, що країна готова додатково допомогти Україні

 

Японія готова надати Україні додаткову підтримку через проєкти Світового банку з ремонту житла, яке постраждало через агресію РФ.

Про це заявив міністра фінансів Японії Масато Кандо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Канда відвідав сьогодні Київ і зустрівся з міністром фінансів України Дмитром Марченком.

Вони провели двосторонні фінансові переговори між Японією та Україною.

Японія більше готова допомагати Україні

На пресконференції міністр фінансів Канда сказав, що діалог під час війни переконливо демонструє непохитну підтримку України з боку Японії.

Міністр фінансів Японії також заявив, що готовий надати додаткову підтримку проєктам Світового банку з ремонту пошкодженого війною житла в Україні.

Посилення санкційного режиму проти РФ

Також повідомляється, що Японія працюватиме з міжнародною спільнотою, щоб забезпечити економічну допомогу, якої потребує Україна.

Глава Мінфіну Японії запевнив, що співпраця з країнами Заходу стосуватиметься і запровадження нових санкцій проти РФ, інших економічних заходів проти Кремля.

Не оминули й тему обходу санкцій проти РФ третіми країнами.

Інформація від української сторони

Дмитро Марченко зазначив, що допомога від Японії вже сягнула 7,6 мільярда доларів. Саме тому Україна висловила глибоку вдячність Японії за солідарність та підтримку, надану з перших днів повномасштабної російської агресії, а також за лідерство у просуванні інтересів України на міжнародній арені.

Також Японія підтвердила рішучість лідерів G7 забезпечити, щоб Росія оплатила довгострокову реконструкцію України, і в цьому контексті посилить свої зусилля для досягнення цієї мети.

Окремо сторони висловили глибоку стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю між Росією та юрисдикціями ООН, які перебувають під санкціями ООН.

Санкції Японії проти РФ

Нещодавно уряд Японії заборонив в Росію поставки автомобілів з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра.

Раніше ми писали, що Японія запровадила додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв'язану війну проти України.

У попередній пакет санкцій Японії проти Росії увійшли заборони на імпорт 38 товарів. У переліку санкційної продукції значиться алкоголь, деревина, деталі двигунів для суден та літаків та ін.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Японія
 

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