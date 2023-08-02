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Надходження держбюджету зросли у липні до 137 мільярдів, – Мінфін

16:47 02.08.2023 |

Економіка

 

За липень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 136,7 млрд гривень, порівняно із 133,7 млрд грн у червні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посилання на оперативні дані Державної казначейської служби.

Серед платежів, від податкових та митних органів, основні надходження були отримані за рахунок:

* 30,8 млрд грн - податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
* 18,7 млрд грн - податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 28,7 млрд, відшкодовано - 10 млрд грн);
* 15,2 млрд грн - податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
* 8,7 млрд грн - акцизного податку;
* 5,4 млрд грн - рентної плати за користування надрами;
* 3,2 млрд грн - податку на прибуток підприємств;
* 2,4 млрд грн - ввізного та вивізного мита.

"Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у липні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): її обсяг за підсумками місяця становив 47,6 млрд гривень. Кошти надійшли від США", - зазначається у повідомленні.

Загалом, за січень-липень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло більше 1,01 трлн грн. У тому числі Україна отримала у січні-липні цього року міжнародної допомоги у вигляді грантів на 317,2 млрд грн (з них 310,8 млрд грн від США).

В цілому, за підсумками січня-липня 2023 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1,48 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

Водночас касові видатки державного бюджету становили 2,07 трлн грн, у тому числі загального фонду - 1,64 трлн грн, або 93,4% від розпису звітного періоду.

У підсумку, за сім місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 583,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 627,6 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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