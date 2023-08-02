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АНАЛІТИКА

Унаслідок обстрілів Одещини пошкоджено елеватор, зернові ангари, будівлю «Морвокзалу»

 

У ніч проти середи російські окупанти атакували портову та промислову інфраструктуру регіону іранськими ударними безпілотниками типу Shahed, у результаті чого на об'єктах виникли пожежі, пошкоджено елеватор, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Вночі ворог спрямував ударні БПЛА на південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор", - ідеться в повідомленні у середу вранці.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілу було пошкоджено також зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

"Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, на місці працюють усі відповідні служби.

"Станом на 5:30 даних про постраждалих не надходило", - поінформував Кіпер.

Як уточнили в Оперативному командуванні "Південь", ворог використовував для атаки безпілотники Shahed-136, які були випущені з Азовського моря через Чорне і спрямовані по півдню Одеської області.

"Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону. Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже три години", - наголошують у повідомленні.


Унаслідок обстрілів Одещини пошкоджено елеватор, зернові ангари, будівлю «Морвокзалу»

 

Унаслідок обстрілів Одещини пошкоджено елеватор, зернові ангари, будівлю «Морвокзалу»

 

Унаслідок обстрілів Одещини пошкоджено елеватор, зернові ангари, будівлю «Морвокзалу»

 

Унаслідок обстрілів Одещини пошкоджено елеватор, зернові ангари, будівлю «Морвокзалу»
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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