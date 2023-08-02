Бюджетний комітет ВР погодив виділення додаткових 3,5 млрд грн на відновлення

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії додаткових 3,5 млрд грн Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури, повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Згідно з пресрелізом, кошти буде виділено на реалізацію 44 проєктів, серед яких 24 - відновлення житлових будинків, 10 - освітніх закладів, три - медзакладів. Планується побудувати з нуля чотири об'єкти, реконструювати п'ять і виконати капітальний ремонт 35 об'єктів.

Кошти буде спрямовано Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській областям.

За словами Підласи, з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже розподілено 27,7 млрд грн на відновлення об'єктів. Нерозподілений обсяг коштів фонду становить 34,2 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів України затвердив виділення з Фонду ліквідації 6,6 млрд грн на реалізацію 157 проєктів у восьми областях.

Міжвідомча робоча група також рекомендувала уряду України виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ майже 5,15 млрд грн на реалізацію 139 регіональних проєктів і 186,3 млн грн на закупівлю спецтехніки.