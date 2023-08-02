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АНАЛІТИКА

Уряд погодив створення нового індустріального парку на Закарпатті

09:43 02.08.2023 |

Економіка

Уряд погодив створення нового індустріального парку на Закарпатті

 

Кабінет міністрів на засіданні 1 серпня ухвалив рішення про включення ще одного індустріального парку - "ФРЕНДЛІ ВІНДТЕХНОЛОДЖІ" - до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Новий індустріальний парк площею 16,5 га розташований на території м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області, додали в міністерстві.

"Створення нових індустріальних парків спрямовано на розвиток переробної промисловості, підтримку українського експорту, створення нових робочих місць та наповнення місцевих бюджетів.

Згідно з концепцією нового індустріального парку, має бути створено 745 нових робочих місць у переробній промисловості, професійно-науковій та технічній діяльності. Здебільшого місцеві підприємства будуть займатись машинобудуванням та металообробкою.

Відтепер у реєстрі налічується 65 таких промислових майданчиків.
За матеріалами: Економічна правда
 

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