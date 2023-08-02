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Мінекономіки допускає зростання ВВП України у 2023 р. до 5%, але поки що консервативно утримує прогноз 2,8%
09:18 02.08.2023 |
Реальне зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році може становити до 5%, проте з огляду на існуючі ризики Міністерство економіки поки що консервативно зберігає прогноз зростання на рівні 2,8%, повідомила директорка департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства економіки Наталія Горшкова.
"У тих робочих розрахунках, які ми маємо, ми так само, як і більшість експертів, які давали вам прогнози, бачимо можливість цього року вийти на реальне зростання близько 5%", - сказала вона на дискусії "Новий макроекономічний прогноз для України : яким буде курс, ВВП та інфляція", організованої Центром економічної стратегії (ЦЕС).
Водночас, Горшкова зазначила, що змінювати поточний прогноз 2,8% міністерство поки не має наміру, оскільки ризики залишаються досить значними.
"Ми є частиною бюджетного процесу, і ми не хотіли б щоразу, як на гойдалках, переглядати базу для формування бюджету", - додала представниця Мінекономіки.
Вона уточнила, що раніше у відомстві прогнозували зростання економіки України у поточному році на 3,2%, проте у червні у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС та песимістичними очікуваннями щодо майбутнього врожаю, його скоригували до 2,8%.
"Мабуть, ми поспішили", - зазначила Горшкова.
Говорячи про більш дальні прогнози, представниця Мінекономіки зазначила, що, як і більшість експертів, у відомстві сподіваються, що війна 2024 року завершиться, і це стимулюватиме якнайшвидше відновлення в економіці.
"Тому, згідно з поточними прогнозами, які у нас є, ми очікуємо наступного року 5% зростання", - повідомила директорка департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
За її словами, основним драйвером зростання виступає інвестиційна динаміка, при цьому характер інвестицій зміниться: військові інвестиції заміщатимуться інвестиціями в інфраструктурні проєкти, проєкти, пов'язані із відновленням, а також підкріплюватимуться іноземними інвестиціями, та поверненням мігрантів з-за кордону.
Щодо інфляції, на яку Мінекономіки цього року очікує на рівні 14,7%, Горшкова зазначила, що прогноз відомства залишається також консервативним, оскільки зберігається припущення можливості перегляду офіційного курсу гривні наприкінці року.
Як повідомлялося, Нацбанк України минулого тижня підвищив прогноз зростання реального ВВП України у 2023 році з 2% до 2,9%, проте знизив його на 2024 рік із 4,3% до 3,5%. Крім того, НБУ покращив оцінку інфляції цього року з 14,8% до 10,6%.
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