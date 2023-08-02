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У 2024 році Україна розраховує щонайменше на $37 мільярдів міжнародної допомоги - Пишний

23:19 01.08.2023 |

Економіка

 

У 2023 році Україна очікує на 42 млрд доларів міжнародної допомоги, наступного року - розраховує щонайменше на 37 млрд доларів.

Про це в інтерв'ю телеканалу ICTV розповів голова Національного банку України Андрій Пишний, передає Укрінформ.

«Український бюджет на сьогодні є дефіцитним. Дефіцит на рівні 26% ВВП. Ми балансуємо бюджет, в першу чергу, за рахунок міжнародної допомоги, яка надходить в Україну. У минулому році ми отримали понад 32 млрд доларів. В цьому році ми очікуємо 42 млрд доларів. В наступному році ми розраховуємо щонайменше на 37 млрд доларів», - наголосив Пишний.

Також він підкреслив, що виклики перед економікою України залишаються на невизначений час. Макропрогноз, підготовлений НБУ на 2023, 2024 та 2025 роки, враховує кілька факторів, які мають критичні ризики для його реалізації, зокрема, тривалість активних бойових дій.

"Війна, за нашими прогнозами, активна фаза військових дій, буде тривати щонайменше перше півріччя 2024 року", - уточнив голова НБУ.

На його думку, ситуацію невизначеності яскраво ілюструє приклад із "зерновим коридором".

"Наш квітневий макропрогноз передбачав, що "зерновий коридор" функціонуватиме за певних обмежень. Ворог вирішив дезавуювати цю угоду, "зерновий коридор" заблоковано. Це Україні коштуватиме в першому півріччі (цього року - ред.) щонайменше 2 млрд доларів», - додав очільник Нацбанку.

Серйозним викликом для відновлення української економіки, на думку Пишного, залишається і міграція.

«Ми планували в нашому макропрогнозі, що міграційний потік буде додатним, люди почнуть повертатися цього року. Але наразі, в зв'язку з інтенсифікацією ракетних обстрілів, ми бачимо, що цього не відбувається», - сказав Пишний.

Тому, попри певний позитив, як-от стійкий дезінфляційний тренд, зниження облікової ставки, повернення довіри населення до національної валюти тощо, голова Нацбанку закликав не піддаватися ейфорії і залишатися прагматичними.

Як повідомлялося, Національний банк покращив прогноз зростання ВВП на цей рік до 2,9%. Наступного року економіка зросте на 3,5%, а в 2025 році - на 6,8%.
 

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