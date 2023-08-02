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Розрив між зарплатами чоловіків і жінок за сім років скоротився на 7,4%, – Мінекономіки
19:26 01.08.2023 |
В Україні, згідно з даними Держстату, у 2021 році жінки заробляли в середньому на 18,6% менше, ніж чоловіки. Однак цей показник суттєво скоротився за останні сім років - ще у 2015 році він складав 26%.
Як повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, - міністерка економіки України Юлія Свириденко, Мінекономіки вже розробило Національну стратегію щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року, яку найближчим часом має прийняти уряд.
Зокрема, з'явиться принцип рівної оплати праці за аналогічну роботу або працю рівної цінності, незалежно від гендеру. Якщо роботодавець їх порушуватиме, працівник зможе захистити свої права у суді.
Серед завдань стратегії також подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі. Для цього уряд ініціює інформаційну кампанію для жінок "Звісно, зможеш", яка нагадуватиме, що жінки мають право отримувати не меншу винагороду за свою працю, ніж чоловіки.
"Щоб досягти повного гендерного балансу, в Україні мають також існувати умови того, аби поєднати сімейне і професійне життя", - зазначила Свириденко.
Так, уряд розвиватиме систему державних та приватних дитячих садочків, а для дітей старшого віку - розвиватиме такі організації як "Пласт", "Українська академія лідерства" тощо. На рівні законів зникне розділ на батьків-жінок та батьків-чоловіків, адже батьки обох статей мають бути однаково залучені до виховання спільних дітей.
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