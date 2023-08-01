ВАР просить перенести на «після війни» наступний етап земельної реформи: аграріям не до реформ

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) просить уряд і парламент перенести запуск наступного етапу земельної реформи з 2024 року на "після війни".

Про це йдеться у зверненні ВАР, яке направлено прем'єр-міністру Денису Шмигалю, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, голові профільного комітету з питань аграрної та земельної політики Олександру Гайду та міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському.

"Законодавчі зміни умов обігу земель сільськогосподарського призначення, які передбачені з 2024 року, є недоцільними в умовах, коли українські аграрії переживають чи не найскладніші випробування за всю історію незалежної України: постійно зазнають фінансових і фізичних збитків через заблоковані порти, знищені виробничі потужності, обстріляні та заміновані українські поля", - ідеться в зверненні.

На думку ВАР, новим викликом для вітчизняних аграріїв стане наступний етап земельної реформи, який розпочнеться з 2024 року.

У бізнес-об'єднанні нагадали, що з 1 січня 2024 року ліміт на обсяг сільгоспземлі "в одні руки" збільшиться з поточних 100 до 10 тис. га і буде дозволено продаж землі юридичним особам.

"В умовах, коли вітчизняні агровиробники вже другий рік поспіль працюють повністю на збиток, через наявні логістичні проблеми та низьку ціну на аграрну продукцію всередині країни збільшення цього ліміту не матиме жодної практичної користі для малих і середніх агровиробників. Вони просто не мають коштів на купівлю сільгоспземель", - наголосили у ВАР.

Як важають в асоціації, фактично таке збільшення ліміту сільгоспземель у власності, за поточних умов, може бути вигідним лише тим компаніям, які мають можливість отримати фінансування за кордоном, шляхом залучення кредитів, випуску облігацій тощо - тобто незначній кількості аграрних компаній.

Решта агровиробників залишаться позбавленими такої можливості як мінімум до кінця війни, пояснили в ВАР.

Задля збереження балансу та надання рівних прав для всіх без винятку українських аграріїв Всеукраїнська аграрна рада виступає проти підвищення ліміту допустимого обсягу землі у власності однієї особи з поточних 100 до 10 тис. гектарів в одні руки з 2024 року.

Водночас ВАР не виступає проти допуску до ринку юридичних осіб, оскільки, згідно з Земельним кодексом, власниками таких юридичних осіб (які купують землю) можуть бути тільки громадяни України.

ВАР пропонує залишити до кінця війни й ще на два роки після перемоги ліміт 100 гектарів в одні руки й для юридичних, і для фізичних осіб.