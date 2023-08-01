Закупівлі за кошти міжнародних організацій тепер зможуть проходити в Prozorro - Мінекономіки

Prozorro розробило нову процедуру закупівель за правилами міжнародних донорів, яка поєднуватиме ключовий принцип української електронної системи «всі бачать все» з можливістю гнучко налаштувати закупівлі відповідно до вимог конкретного донора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«На 7 рік своєї роботи система Prozorro виходить на новий рівень, адже тепер її можна буде широко використовувати й для закупівель за кошти міжнародних донорів. І це відіграватиме важливу роль при відновленні України. Останні скандали чітко показали, наскільки для нашого суспільства критично бачити, на що витрачають кошти на місцях, та впливати на ці процеси», - зауважила заступник міністра економіки України Надія Бігун.

Крім того, за умови використання Prozorro як єдиної системи для закупівель на потреби відбудови, буде можливо якомога ширше залучати український бізнес у ці закупівлі та розвивати місцеву економіку

У Мінекономіки зазначають, що в грудні 2022 року Світовий банк рекомендував використовувати систему Prozorro для всіх закупівель для потреб відбудови, та надав рекомендації для адаптації системи під правила World Bank. Усі вони були враховані в новій процедурі. Крім того, аби новим функціоналом могли користуватися й інші міжнародні організації, Prozorro передбачили можливість задати правила донорської процедури за принципом «конструктора». Відтак закупівельна організація зможе визначити правила процедури закупівлі відповідно до вимог будь-якого донора, а саме: з визначеною очікуваною вартістю чи без, з аукціоном чи без нього, з можливістю приймати пропозиції у різних валютах та обирати переможця не лише за ціновими, а й за іншими критеріями. Сьогодні нова процедура Prozorro буде представлена ключовим міжнародним донорам.

Як повідомлялось, усього за 7 років у системі Prozorro пройшло майже 2 мільйони конкурентних торгів, у яких взяли участь 150 тисяч підприємців. І попри те, що на початку повномасштабного вторгнення використання Prozorro на певний період перестало бути обов'язковим, на сьогодні близько 70% від усіх коштів на закупівлі витрачається саме на конкурентних торгах в електронній системі. Зокрема нещодавно уряд прийняв зміни до постанови №1275, які передбачають, що всі незбройні оборонні закупівлі знову проводитимуться в системі Prozorro.