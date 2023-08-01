Попит на нові легкові авто в липні знизився: що обирали українці

У липні в Україні зареєстрували понад 5,3 тисячі нових легкових автомобілів - кількість реєстрацій знизилась на 5%, порівняно х червнем, але на 45% зросла, порівняно з липнем 2022 року.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників "Укравтопром" у Telegram.

В асоціації зазначають, що від показника довоєнного липня 2021 року платоспроможний попит на нові легковики відстає на 46%. Майже аналогічний обсяг продажів липневий ринок демонстрував у 2015 році.

Лідерська трійка серед марок не змінюється третій місяць поспіль, вона виглядає так:

* Toyota - 883 нових реєстрацій;

* Renault - 564;

* Volkswagen - 525.

Також у топ-5 місяця потрапили Skoda (493 шт.) та BMW (385 шт.).

"Титул бестселера українського ринку нових легковиків зберігає за собою компактний кроссовер RENAULT Duster, який у липні обрали 552 покупця", - додали дослідники.

Всього за перше півріччя в Україні було зареєстровано 32,4 тис нових легкових авто, що на 51% більше, ніж за аналогічний період 2022 р.