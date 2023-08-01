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Попит на нові легкові авто в липні знизився: що обирали українці
12:00 01.08.2023 |
Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників "Укравтопром" у Telegram.
В асоціації зазначають, що від показника довоєнного липня 2021 року платоспроможний попит на нові легковики відстає на 46%. Майже аналогічний обсяг продажів липневий ринок демонстрував у 2015 році.
Лідерська трійка серед марок не змінюється третій місяць поспіль, вона виглядає так:
* Toyota - 883 нових реєстрацій;
* Renault - 564;
* Volkswagen - 525.
Також у топ-5 місяця потрапили Skoda (493 шт.) та BMW (385 шт.).
"Титул бестселера українського ринку нових легковиків зберігає за собою компактний кроссовер RENAULT Duster, який у липні обрали 552 покупця", - додали дослідники.
Всього за перше півріччя в Україні було зареєстровано 32,4 тис нових легкових авто, що на 51% більше, ніж за аналогічний період 2022 р.
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