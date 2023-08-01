Шмигаль доручив прискорити малу приватизацію і розпочати велику

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Фонду державного майна прискорити малу приватизацію і розпочати велику: задля цього треба пришвидшити процес передачі підприємств ФДМУ, які підлягають продажу.

Про це йшлося на його нараді з представниками Мінекономіки та Фонду держмайна, передає Укрінформ із посиланням на Телеграм глави уряду.

"Перед Фондом державного майна цього року стоїть завдання продовжити малу приватизацію і розпочати велику. Також доручив Мінекономіки й ФДМУ спільно з Мінцифри створити єдину базу підприємств, які перебувають у власності держави, та їхніх юридичних осіб-власників", - зазначив Шмигаль.

За його словами, в управлінні держави перебувають понад три тисячі об'єктів. 109 визначені стратегічними й не підлягатимуть приватизації. Ще більш ніж 600 підприємств у галузі енергетики, транспорту й оборонно-промислового комплексу залишатимуться в управлінні держави до кінця воєнного стану.

"У критично важливих компаніях надалі впроваджуватимемо реформу корпоратизації для підвищення їхньої ефективності. Це один з маркерів відповідності критеріям ОЕСР", - підкреслив Прем'єр-міністр.

Водночас Шмигаль звернув увагу на те, що уже більш як 1900 об'єктів передані Фонду державного майна.

"Дав завдання прискорити передачу інших підприємств. Це потенційні проєкти для інвесторів, додана вартість, нові робочі місця. Для цього такі об'єкти мають бути надалі виставлені на прозорі електронні аукціони", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд держмайна та представники G7 спільно працюватимуть над удосконаленням корпоративного управління та стартом великої приватизації.

18 липня Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення електронних аукціонів.