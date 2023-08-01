Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль доручив прискорити малу приватизацію і розпочати велику

23:41 31.07.2023 |

Економіка

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Фонду державного майна прискорити малу приватизацію і розпочати велику: задля цього треба пришвидшити процес передачі підприємств ФДМУ, які підлягають продажу.

Про це йшлося на його нараді з представниками Мінекономіки та Фонду держмайна, передає Укрінформ із посиланням на Телеграм глави уряду.

"Перед Фондом державного майна цього року стоїть завдання продовжити малу приватизацію і розпочати велику. Також доручив Мінекономіки й ФДМУ спільно з Мінцифри створити єдину базу підприємств, які перебувають у власності держави, та їхніх юридичних осіб-власників", - зазначив Шмигаль.

За його словами, в управлінні держави перебувають понад три тисячі об'єктів. 109 визначені стратегічними й не підлягатимуть приватизації. Ще більш ніж 600 підприємств у галузі енергетики, транспорту й оборонно-промислового комплексу залишатимуться в управлінні держави до кінця воєнного стану.

"У критично важливих компаніях надалі впроваджуватимемо реформу корпоратизації для підвищення їхньої ефективності. Це один з маркерів відповідності критеріям ОЕСР", - підкреслив Прем'єр-міністр.

Водночас Шмигаль звернув увагу на те, що уже більш як 1900 об'єктів передані Фонду державного майна.

"Дав завдання прискорити передачу інших підприємств. Це потенційні проєкти для інвесторів, додана вартість, нові робочі місця. Для цього такі об'єкти мають бути надалі виставлені на прозорі електронні аукціони", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд держмайна та представники G7 спільно працюватимуть над удосконаленням корпоративного управління та стартом великої приватизації.

18 липня Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення електронних аукціонів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3242
  0,0658
 0,16

Курс обміну валют на вчора, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0146  0,03 0,08 37,7277  0,07 0,18
EUR 40,9462  0,04 0,10 41,8388  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес