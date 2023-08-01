Молдова ратифікувала будівництво Україною моста через Дністер

Парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду з Україною щодо будівництва мосту через Дністер. Про це 31 липня повідомила пресслужба молдовського законодавчого органу.

Транскордонний міст з'єднає молдавське село Косеуц та українське місто Ямпіль. Міст стане альтернативою поромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль - Косеуц", яка не працює кілька років.

Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський - Отач", через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров'я.

Уряди України та Молдови підписали угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер 12 червня 2023 року.

Відповідно до угоди, Україна забезпечить фінансування технічного проєкту, будівництва мосту та відповідної інфраструктури на своїй території, а Молдова - будівництво відповідної дорожньої інфраструктури на своїй.

Також планується укласти окрему угоду щодо подальшого обслуговування мосту. Роботи планують завершити до кінця 2025 року.

Будівництво автомобільного мосту через Дністер українська влада анонсувала ще в середині 2010-х. У 2021 році Укравтодор оголосив про початок будівництва Ямпільського мосту на українсько-молдовському кордоні.

Вартість проєкту оцінювалася в 3,4 млрд грн. Основний підрядник - група компаній "Автострада". Міст мали побудувати до кінця 2022 року.

Основні будівельні роботи Автострада розпочала у середині лютого минулого року, за тиждень до повномасштабного воєнного вторгнення Росії.