У пов'язаної з Новинським компанії через санкції забрали стратегічне родовище

Державна служба геології та надр України зупинила на п'ять років дію спецдозволу на користування надрами, виданого компанії "Інтер Актив", яка пов'язана із бізнесменом Вадимом Новинським. Про це йдеться в наказі №385 від 28 липня.

У 2022 році Інтер Актив придбав ліцензію на геологічне вивчення та розробку родовища мідної руди "Заліси-Шменьки", розташованого на території Ковельського району Волинської області (близько 10 км від кордону з Білоруссю), за 18 млн грн.

На момент купівлі спецдозволу компанією володіли інші люди, але одразу після аукціону її переписали на бізнесмена Ігоря Воронова, а ще через кілька місяців у компанію увійшов Новинський.

У грудні РНБО ввела санкції проти Новинського через причетність до релігійної організації, афілійованої з центрами впливу в Російській Федерації, а потім він став фігурантом кримінального провадження щодо пособництва державі-агресору.

У травні-червні 2023 року держава заарештувала частку Новинського в Інтер Активі разом із десятками інших компаній, пов'язаних з бізнесменом.

Згідно з рішенням РНБО 2021 року, мідні руди належать до стратегічних корисних копалин України.

Інтер Актив у коментарі Центру протидії корупції у квітні стверджував, що витратив понад 22 млн грн на виконання плану робіт з освоєння родовища. На той час компанія займалась вивченням запасів, тобто досліджувала, чи є на ділянці запаси міді, які можуть мати промислове значення та надалі видобуватись.

Загальна вартість інвестиції у вивчення потенційної можливості видобутку міді з родовища компанією оцінювалася у більше ніж 200 млн грн.