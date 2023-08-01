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У пов'язаної з Новинським компанії через санкції забрали стратегічне родовище
23:07 31.07.2023 |
Державна служба геології та надр України зупинила на п'ять років дію спецдозволу на користування надрами, виданого компанії "Інтер Актив", яка пов'язана із бізнесменом Вадимом Новинським. Про це йдеться в наказі №385 від 28 липня.
У 2022 році Інтер Актив придбав ліцензію на геологічне вивчення та розробку родовища мідної руди "Заліси-Шменьки", розташованого на території Ковельського району Волинської області (близько 10 км від кордону з Білоруссю), за 18 млн грн.
На момент купівлі спецдозволу компанією володіли інші люди, але одразу після аукціону її переписали на бізнесмена Ігоря Воронова, а ще через кілька місяців у компанію увійшов Новинський.
У грудні РНБО ввела санкції проти Новинського через причетність до релігійної організації, афілійованої з центрами впливу в Російській Федерації, а потім він став фігурантом кримінального провадження щодо пособництва державі-агресору.
У травні-червні 2023 року держава заарештувала частку Новинського в Інтер Активі разом із десятками інших компаній, пов'язаних з бізнесменом.
Згідно з рішенням РНБО 2021 року, мідні руди належать до стратегічних корисних копалин України.
Інтер Актив у коментарі Центру протидії корупції у квітні стверджував, що витратив понад 22 млн грн на виконання плану робіт з освоєння родовища. На той час компанія займалась вивченням запасів, тобто досліджувала, чи є на ділянці запаси міді, які можуть мати промислове значення та надалі видобуватись.
Загальна вартість інвестиції у вивчення потенційної можливості видобутку міді з родовища компанією оцінювалася у більше ніж 200 млн грн.
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