Кабмін продовжить пільгові цін на газ для постачальників тепла, – Кубраков

Кабінет міністрів готує рішення на ринку газу, зокрема збереження пільгових цін на газ для виробників тепла для потреб населення до середини квітня 2024 року.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"Підготували системне рішення - продовження дії ПСО до 15 квітня 2024 року. Що це означає? Збереження пільговихц цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ", - зазначив він.

Водночас для інших споживачів пропонується знизити базову ціну в понад 2 рази - з понад 38 тис. грн за тисячу кубометрів до 16,4 тис. грн.

Крім того, є рішення щодо компенсації теплокомуненерго різниці у тарифах на 36 млрд грн з коштів держбюджету.

"Вже розробили законопроєкт щодо змін в держбюджет, який передбачає виділення цієї суми вже цього року. Мінфін та Нафтогаз у координації з МВФ наразі шукають джерела для фінансування компенсації. Ми зі своєї сторони надали усю необхідну інформацію і готові до співпраці", - додав Кубраков.

За його словами, заборгованість підприємств ТКЕ за газ становить майже 100 млрд грн. Причиною її виникнення є невідповідність нинішніх тарифів на тепло, рівень яких зафіксовано мораторієм, поточним цінам на природний газ.

"Як наслідок, підприємства ТКЕ не можуть розрахуватися за спожитий газ, не можуть акумулювати фінансовий ресурс для проведення ремонтів. Усе це разом створює загрози для вчасного старту опалювального сезону", - пояснив віцепрем'єр.

Водночас пропонується скасувати договірне списання коштів з рахунків ТКЕ за несвоєчасні розрахунки за газ, передбачивши захищеність і використання суто на потреби ТКЕ 35% коштів на їхніх рахунках.