Фінансові новини
- |
- 31.07.23
- |
- 16:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд шукає 36 мільярдів для погашення боргів енергетичних компаній за газ, – Кубраков
14:31 31.07.2023 |
Уряд пропонує виділити 36 мільярдів гривень із державного бюджету підприємствам теплової енергетики для виплати заборгованості за спожитий газ.
Про це віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook за підсумками засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, присвяченого підготовці до опалювального сезону.
За його словами, заборгованість підприємств ТКЕ за газ наразі становить майже 100 мільярдів гривень.
"Причина - нинішні тарифи на тепло, рівень яких зафіксований мораторієм, не враховують поточні ціни на природній газ. Як наслідок, підприємства ТКЕ не можуть розрахуватися за спожитий газ, не можуть акумулювати фінансовий ресурс для проведення ремонтів. Все це разом створює загрози для вчасного старту опалювального сезону", - розповів Кубраков.
"Тут маємо рішення - компенсація різниці в тарифах з коштів держбюджету. Наразі нам треба компенсувати близько 36 мільярдів гривень. Вже розробили законопроєкт щодо змін в держбюджет, який передбачає виділення цієї суми вже цього року", - додав віцепрем'єр.
Він уточнив, що наразі Мінфін та НАК "Нафтогаз України" у координації з МВФ шукають джерела для фінансування таких компенсацій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Саудівська Аравія планує переговори щодо України без РФ, запрошені чиновники з 30 країн
|Зеленський ветував закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору
|Запахло корупцією: «Запоріжсталь» відкрила подробиці щодо сталі для тризуба «Батьківщині-Матері»
|Сьогодні Україна відзначає День Державності. Що треба знати про свято
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна зможе експортувати альтернативними шляхами до 4,5 мільйона тонн збіжжя щомісяця - експерт
|Світові ціни на збіжжя та олійні можуть зрости на 15% через зупинку «зернової угоди» – експерт
|Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $85,6 за барель
|Кабмін продовжить пільгові цін на газ для постачальників тепла, – Кубраков
|Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд
|Уряд шукає 36 мільярдів для погашення боргів енергетичних компаній за газ, – Кубраков
Бізнес
|Власник брендів Tecno та Infinix вперше увійшов до топ-5 виробників смартфонів
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера
|OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari