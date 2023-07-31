Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд шукає 36 мільярдів для погашення боргів енергетичних компаній за газ, – Кубраков

 

Уряд пропонує виділити 36 мільярдів гривень із державного бюджету підприємствам теплової енергетики для виплати заборгованості за спожитий газ.

Про це віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook за підсумками засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, присвяченого підготовці до опалювального сезону.

За його словами, заборгованість підприємств ТКЕ за газ наразі становить майже 100 мільярдів гривень.

"Причина - нинішні тарифи на тепло, рівень яких зафіксований мораторієм, не враховують поточні ціни на природній газ. Як наслідок, підприємства ТКЕ не можуть розрахуватися за спожитий газ, не можуть акумулювати фінансовий ресурс для проведення ремонтів. Все це разом створює загрози для вчасного старту опалювального сезону", - розповів Кубраков.

"Тут маємо рішення - компенсація різниці в тарифах з коштів держбюджету. Наразі нам треба компенсувати близько 36 мільярдів гривень. Вже розробили законопроєкт щодо змін в держбюджет, який передбачає виділення цієї суми вже цього року", - додав віцепрем'єр.

Він уточнив, що наразі Мінфін та НАК "Нафтогаз України" у координації з МВФ шукають джерела для фінансування таких компенсацій.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3242
  0,0658
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0146  0,03 0,08 37,7277  0,07 0,18
EUR 40,9462  0,04 0,10 41,8388  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес