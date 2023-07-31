Уряд шукає 36 мільярдів для погашення боргів енергетичних компаній за газ, – Кубраков

Уряд пропонує виділити 36 мільярдів гривень із державного бюджету підприємствам теплової енергетики для виплати заборгованості за спожитий газ.

Про це віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook за підсумками засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, присвяченого підготовці до опалювального сезону.

За його словами, заборгованість підприємств ТКЕ за газ наразі становить майже 100 мільярдів гривень.

"Причина - нинішні тарифи на тепло, рівень яких зафіксований мораторієм, не враховують поточні ціни на природній газ. Як наслідок, підприємства ТКЕ не можуть розрахуватися за спожитий газ, не можуть акумулювати фінансовий ресурс для проведення ремонтів. Все це разом створює загрози для вчасного старту опалювального сезону", - розповів Кубраков.

"Тут маємо рішення - компенсація різниці в тарифах з коштів держбюджету. Наразі нам треба компенсувати близько 36 мільярдів гривень. Вже розробили законопроєкт щодо змін в держбюджет, який передбачає виділення цієї суми вже цього року", - додав віцепрем'єр.

Він уточнив, що наразі Мінфін та НАК "Нафтогаз України" у координації з МВФ шукають джерела для фінансування таких компенсацій.